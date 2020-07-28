شكرا لقرائتكم اليوم.. الطلائع يواجه الحرس وديا على ستاد المكس استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق طلائع الجيش فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء مباراة ودية مع حرس الحدود على ستاد المكس ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، وتعد ودية الطلائع والحرس هى الثانية للفريقين حيث أقيمت الودية الاولى مساء الاحد وانتهت بفوز حرس الحدود بهدف دون رد سجله محمد عيد فى الدقيقة 90 وأهدر حسام باولو مهاجم الطلائع ركلة جزاء ، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على ستاد الجبل الأخضر.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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يعتزم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، إعطاء الفرصة للتشكيلة الأساسية لفريقه للمشاركة بشكل أكبر فى المباريات الودية لتجهيزهم فنياً وبدنياً قبل انطلاق مسابقة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، حيث يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الاسبوع العشرين للمسابقة.

ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.