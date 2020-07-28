شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يعلن إجراء مسحة جديدة لكشف كورونا اليوم بعد شفاء 5 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي عن إجراء مسحة جديدة للفريق اليوم للاطمئنان على الجميع فيما يتعلق بحالات كورونا، خاصة بعد أن ثبت تحول 5 عينات من إيجابية إلى سلبية داخل صفوف الفريق، على أن تظهر نتائج العينة الجديدة غدا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن قبل أيام عن ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل صفوف فريق الإنتاج الحربي، قبل أن يتم إجراء مسحة جديدة أثبتت شفاء 5 حالات.

وأوضح خالد مهدي في تصريحات هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت، أن الفريق واصل تدريباته يوم السبت الماضي بعدد قليل من اللاعبين الذين لم يتعرضوا للإصابة بالفيروس، وانضم إليهم مؤخرا اللاعبون الذين تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

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وعن حالة المدير الفني للإنتاج الحربي، مختار مختار، الذي أعلن عن إصابته بكورونا، قال مهدي: "أتواصل يوميا مع مختار وحالته مستقرة ومطمئنة، لكننا بالطبع نتمنى عودته سريعا لقيادة التدريبات لأن غياب المدير الفني يؤثر سلبا على استعدادات الفريق"

وشدد مدير الكرة بالإنتاج الحربي على أن الفريق لا يفكر في أي مباريات ودية حاليا قبل الاطمئنان على باقي الحالات المصابة وظهور نتائج العينة الجديدة، مؤكدا أن نادي الإنتاج الحربي يتمنى من اتحاد الكرة مراعاة ظروفه فيما يتعلق بعدم قدرته على خوض ولو ودية واحدة حتى الآن ، وأن يتم وضع ذلك في الاعتبار وتأجيل المباراة الأولى للفريق في الدوري ، والمقرر لها الثامن من أغسطس المقبل أمام نادي مصر.

وعن سبب ظهور هذا العدد الكبير من حالات الإصابة بكورونا داخل صفوف الفريق اختتم مهدي تصريحاته قائلا: "لو كان العالم عرف سبب إصابة رئيس وزراء بريطانيا أو رئيس فنزويلا بـ"كورونا" كنا نستطيع أن نعرف سبب ظهور هذا الكم من الإصابات داخل صفوفنا.. أؤكد على أننا كنا ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات ولا نعرف كيف حدث ذلك"