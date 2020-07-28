شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عماد متعب يهدى الأهلى لقب كأس مصر 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عماد متعب مهاجم الأهلى السابق فى تحقيق بطولة غالية لفريقه موسم 2005 – 2006 عندما قاده للفوز على الزمالك فى نهائى البطولة بثلاثية نظيفة أحرز منها جلاد الحراس هدفين بينما أحرز عماد النحاس الهدف الثالث .

تقدم عماد متعب بالهدف الاول من متابعة جيدة للكرة من داخل منطقة الجزاء انقض عليها عماد متعب وأحرزها فى مرمى محمد عبد المنصف حارس الزمالك وقتها ، قبل أن يضيف عماد النحاس الهدف الثانى من دربكة داخل منطقة الجزاء سددها قوية فى المرمى .

ومن تسديدة قوية للمرحوم محمد عبد الوهاب ارتطمت بالقائم وترتد لتجد عماد متعب الذى اودع الكرة قوية فى المرمى معلنا عن فوز فريقه بثلاثية نظيفة على غريمه التقليدى الزمالك ليهدى القلعة الحمراء اللقب .