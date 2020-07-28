رياضة | ترتيب أفضل خمسة هدافين في المباريات الرسمية عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب أفضل خمسة هدافين في المباريات الرسمية عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتقى كريستيانو رونالدو إلى المركز الثاني في قائمة الأفضل بالنسبة للهدافين ، في المباريات الرسمية بتاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو هدفا، ساهم به في فوز اليوفي على سامبدوريا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي تدخل ضمن منافسات المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي.

ورفع رونالدو بذلك، عدد أهدافه في المباريات الرسمية إلى 735 هدفا، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم، متقدما بفارق هدف واحد عن النجم البرازيلي المعتزل روماريو، الذي تراجع للمرتبة الثالثة.

ويتصدر أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، القائمة برصيد 767 هدفا، لكن فرص رونالدو تبقى كبيرة لتجاوز هذا الرقم، وقد يحدث ذلك في الموسم المقبل أو بعد موسمين على أبعد تقدير، لو حافظ "الدون" على مستواه وحسه التهديفي.

وفيما يلي ترتيب أفضل خمسة هدافين في المباريات الرسمية عبر التاريخ:

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1- البرازيلي بيليه - 767 هدفا

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو - 735 هدفا

3- البرازيلي روماريو - 734 هدفا

4- الألماني غيرد مولر - 720 هدفا

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي - 716 هدفا.