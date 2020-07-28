رياضة | مدرب دجلة يكشف مفاجأة عن مفاوضات الزمالك مع "الدينامو"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب دجلة يكشف مفاجأة عن مفاوضات الزمالك مع "الدينامو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، عن موقف لاعبي الفريق من الانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الواحد في تصريحات إذاعية، عبر "راديو مصر": "كانت هناك مفاوضات مع الزمالك بضم محمد عبد العاطي منذ فترة، لكن توقفت لأسباب مادية، ولا يوجد عرض رسمي حاليًا".

وتابع: "لا يوجد أيضًا عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد رمضان بيكهام، في الوقت الحالي".

وعن رغبة وادي دجلة في استعارة محمد محمود من الأهلي، أكد: "الموسم لم ينته، ومن المبكر الحديث عن احتياجات الفريق، لكن قد يكون ذلك واردًا".