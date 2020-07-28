شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقاظه في الثالثة والنصف فجرا لإبلاغه بالفوز بالدوري.. فيرجسون يصفح عن كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فيرجسون يصفح عن كلوب بعد اتصال متأخر عقب فوز ليفربول باللقب

28 يوليو تموز (خدمة رويترز الرياضية العربية)-

قال أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إن يورجن كلوب مدرب ليفربول، يستحق النجاح هذا الموسم، وأبدى موافقته على الصفح عن المدرب الألماني بعدما تسبب في إيقاظه في الساعات الأولى من صباح يوم الإعلان عن تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونال كلوب جائزة أليكس فيرجسون يوم الاثنين بعد اختياره كأفضل مدرب في العام، من رابطة مدربي الدوري الإنجليزي، حيث قاد ليفربول لحصد اللقب لأول مرة في 30 عاما.

وضمن ليفربول حسم اللقب عندما فاز تشيلسي 2-1 على مانشستر سيتي مساء يوم خميس قرب نهاية يونيو لكن كلوب انتظر عدة ساعات، قبل أن يحاول التواصل مع أسطورة التدريب الأسكتلندي.

وقال فيرجسون في رسالة فيديو لتهنئة كلوب: «سأصفح عنك بعد إيقاظي الساعة الثالثة والنصف صباحا لإبلاغي أنك فزت بلقب الدوري! شكرا لك».

وأضاف: «أنت بالفعل تستحق ذلك. كان مستوى أداء الفريق رائعا. تظهر شخصيتك على النادي بأكمله. أعتقد أن الأداء كان مذهلا».

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وساهم فيرجسون في تفوق يونايتد على غريمه ليفربول وقاده لإحراز لقب الدوري 13 مرة بين 1993 و2013 ويرتبط بعلاقة قوية مع كلوب حتى أنه سبق أن رشح المدرب الألماني لتولي المسؤولية في أولد ترافورد.