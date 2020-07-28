شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يجتمع مع نقيب الصحفيين لبحث قانون انتخابات مجلس الشيوخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، و كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، فى لقاء حوارى اليوم الثلاثاء، ضمن اللقاءات الحوارية التي تعقدها وزارة الشباب و الرياضة لمناقشة قانون انتخابات مجلس الشورى ، في لقاء حوارى يعقد اليوم الثلاثاء بوزارة الشباب و الرياضة .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومى 9، و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

قام أشرف صبحى بتسليم درع دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة لفريق مركز شباب شبرا نبات من الغربية بعد الفوز علي مركز شباب كفر قشاش من البحيرة في المباراة النهائية

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وتمكن فريق شبرا نبات بالفوز بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وعقدت اللجنة العليا لـ دورى مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام الماضية لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث درست اللجنة إقامة احتفالية مصغرة على هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية فى حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا على حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.