شكرا لقرائتكم الزمالك يسابق الزمن لضم "دونجا" من بيراميدز فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف مسئولى الزمالك مفاوضاتهم مع نظرائهم فى نادى بيراميدز، من أجل ضم نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، خلال فترة الانتقالات للموسم الجديد، بعد إرسال نادى الزمالك عرضًا رسميًا لنادى بيراميدز لضم دونجا فى الموسم المقبل، حيث ينتظر الأبيض رد مسئولى بيراميدز على العرض المُقدم من الأبيض لضم اللاعب.

وكشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى وأضاف المصدر ذاته أن دونجا رحب بالتوقيع لنادى الزمالك بعد الجدية الكبيرة التى حدثت فى المفاوضات معه لضمه، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه حتى يصبح لاعبا بشكل رسمى فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الجانبين حول إتمام الصفقة بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادى الزمالك.

وخضع نبيل عماد دونجا، مؤخراً، لأشعة على الساعد الأيمن، التى أثبتت تعرض اللاعب لجزع بسيط فى الذراع، ويحتاج لفترة راحة قصيرة قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لعودة مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، حيث من المنتظر أن يواجه بيراميدز فريق طنطا يوم 10 بالشهر المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى إلى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.