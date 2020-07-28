شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع نقيب الصحفيين لمناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في لقاء حوارى اليوم الثلاثاء، ضمن اللقاءات الحوارية التي تعقدها وزارة الشباب والرياضة لمناقشة قانون انتخابات مجلس الشورى، في لقاء حوارى يعقد اليوم الثلاثاء بوزارة الشباب والرياضة .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومي 8، و9 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

قام أشرف صبحى بتسليم درع دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة لفريق مركز شباب شبرا نبات من الغربية بعد الفوز علي مركز شباب كفر قشاش من البحيرة في المباراة النهائية.

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وتمكن فريق شبرا نبات بالفوز بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وعقدت اللجنة العليا لـ دورى مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام الماضية لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث درست اللجنة إقامة احتفالية مصغرة على هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية فى حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا على حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.