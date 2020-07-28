شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجونة اليوم بالتتش فى آخر محطات الاستعداد لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادى الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، آخر ودياته قبل عودة بطولة الدورى، المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، فيما سيبدأ الأهلى أولى مبارياته يوم 9 الشهر ذاته بمواجهة إنبى، ويلعب الأحمر اليوم مع الجونة باستاد التتش بعدما سبق وواجه فريق سموحة مساء الجمعة الماضي بالتتش وفاز الأحمر برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا "هدفين" وهدفاً لكلاً من أجاى ومروان محسن.

ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لمواصلة تجربة لاعبيه فى ودية اليوم، واختبار لياقتهم البدنية، وتنفيذ بعض الخطط الفنية بجانب منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة، كما حدث فى ودية سموحة، حينما دفع المدير الفنى بكلاً من محمد شكرى وعربى بدر، وتقام ودية اليوم وسط إجراءات احترازية مُشددة من جانب إدارة الأهلى، التى كثّفت من عمليات التعقيم خلال الفترة الماضية لاسيما بعد إصابة حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس "كورونا"، كما خضع اللاعبين ومعهم حمدى فتحى لمسحة طبية سادسة مساء أول أمس، الأحد، للاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين قبل ودية اليوم.

ولم يتحدد موقف صالح جمعة من المشاركة فى ودية اليوم بعدما تم استبعاده من ودية سموحة الأخيرة، بعد الجلسة التى عقدها معه رينيه فايلر بحضور كل من محمد النجار أخصائى التأهيل وعبد الرحمن سعيد استشارى التغذية بالجهاز الفنى للحديث معه بشأن عدة أمور خاصة بمستواه ولياقته البدنية، وقال المدير الفنى للاعب إنه يحتاج لمزيد من الوقت من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة.

واستعان فايلر بالتقارير المقدمة من أخصائى التأهيل واستشارى التغذية خلال الجلسة من أجل الحديث مع صالح جمعة عن حاجته لوقت إضافى للدخول فى حساباته الفنية تدريجيًا، وأكد فايلر لصالح جمعة أنه ينتظر منه الكثير فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أكدت التقارير الُمقدمة له على الصعيدين البدنى والغذائى حاجته لمزيد من التدريبات الإضافية فى الجيم والملعب من أجل إنقاص وزنه واستعادة «فورمة» المباريات.