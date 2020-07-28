رياضة | مفاجأة.. حسام غالي يختار التشكيل المثالي الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حسام غالي يختار التشكيل المثالي الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار اللاعب الدولي المصري والنادي الأهلي السابق التشكيلة المثالية الافضل فى تاريخ القلعة الحمراء ومن وجهة نظره والتي شهدت العديد من المفاجآت أبرزها غياب عماد متعب وحسام عاشور. وجاءت التشكيلة المثالية الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي من وجهة نظر حسام غالي كالتالي: حراسة المرمى: عصام الحضري Advertisements خط الدفاع: سيد معوض - وائل جمعة - هاني رمزي - إبراهيم حسن. خط الوسط: مجدي عبد الغني - علاء ميهوب - طاهر أبو زيد. خط الهجوم: محمد أبو تريكة - حسام حسن - محمود الخطيب.

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