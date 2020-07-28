رياضة | موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي لايبزيج الألماني، أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة لايبزيج أمام أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب ريد بول أرينا لايبزيج.

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل لهذا الدور بعد إقصاء ليفربول في دور الستة عشر، بينما تأهل لايبزيج بعد إقصاء توتنهام، في نفس الدور.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.