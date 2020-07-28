رياضة | دونجا يضغط على بيراميدز للرحيل إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر دونجا يضغط على بيراميدز للرحيل إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتعمد نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، الضغط على إدارة فريقه، من أجل إتمام صفقة الإنتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقد عرض دونجا على إدارة بيراميدز، التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل المساهمة فى إتمام عملية الإنتقال، وتسهيل المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك.

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وحصل نبيل عماد دونجا على وعد من إدارة القلعة البيضاء، بتوفير عقد مالى كبير، بجانب وجوده في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة، لضمان مقعد في منتخب مصر بشكل أساسى.

وعرض إدارة نادي الزمالك 30 مليون جنيه لإقناع إدارة بيراميدز بالموافقة على رحيل اللاعب، خلال فترة الميركاتو الصيفي، ولكن إدارة "الأهرام" تريد زيادة قيمة العقد.

وقد رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، التعاقد مع نبيل عماد دونجا، بسبب وجود ازدحام فى صفوف خط الوسط الفريق.