رياضة | فايلر يحسم موقف محمود وحيد من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم موقف محمود وحيد من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حسم موقف الظهير الأيسر محمود وحيد، من البقاء مع الأهلي خلال الموسم المقبل.

وأكدت المصادر، أن فايلر رفضبشكل قاطع، فكرة التخلي عن محمود وحيد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأضافت المصادر، أن فايلر متمسك بتواجد وحيد مع الفريق، خاصة أنه البديل الأول للنجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق.

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ونفت المصادر، وجود أي نية لبيع أو إعارة اللاعب خلال الفترة المقبلة، حيث من المؤكد استمراره مع الفريق.

ولم يظهر اللاعب في اللقاء الودي الأخير للنادي الأهلي ضد سموحة، بسبب تعرضه لإصابة قوية في العضلة الأمامية.

وأثار تألق الظهير الأيسر الشاب محمود شكري، الشكوك حول جدوى استمرار وحيد مع الأهلي، خلال الفترة المقبلة.