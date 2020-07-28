شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلى يواجه الجونة بملعب التتش استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق النادي الاهلي في الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، ثاني وأخر ودياته قبل عودة بطولة الدوري المقرر إستئنافها يوم 6 أغسطس المقبل فيما سيبدأ الاهلي أولى مبارياته يوم 9 الشهر ذاته بمواجهة إنبي ، ويلعب الأحمر اليوم مع الجونة بإستاد التتش بعدما سبق وواجه فريق سموحة مساء الجمعة الماضي بالتتش وفاز الأحمر برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا "هدفين" وهدفاً لكلاً من أجاي ومروان محسن ، ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لمواصلة تجربة لاعبيه في ودية اليوم وإختبار لياقتهم البدنية وتنفيذ بعض الخطط الفنية بجانب منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة كما حدث في ودية سموحة حينما دفع المدير الفني بكلاً من محمد شكري وعربي بدر ، وتقام ودية اليوم وسط إجراءات إحترازية مُشددة من جانب إدارة الاهلي التى كثّفت من عمليات التعقيم خلال الفترة الماضية لاسيما بعد إصابة حمدي فتحي لاعب الفريق بفيروس "كورونا" ، كما خضع اللاعبين ومعهم حمدي فتحي لمسحة طبية سادسة مساء أول أمس ، الأحد، للإطمئنان على سلامة جميع اللاعبين قبل ودية اليوم .

ولم يتحدد موقف صالح جمعة من المشاركة في ودية اليوم بعدما تم إستبعاده من ودية سموحة الأخيرة ، بعد الجلسة التى عقدها معه رينيه فايلر بحضور كل من محمد النجار أخصائى التأهيل وعبد الرحمن سعيد استشارى التغذية بالجهاز الفنى للحديث معه بشأن عدة أمور خاصة بمستواه ولياقته البدنية، وقال المدير الفنى للاعب إنه يحتاج لمزيد من الوقت من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة ،وإستعان فايلر بالتقارير المقدمة من أخصائى التأهيل واستشارى التغذية خلال الجلسة من أجل الحديث مع اللاعب عن حاجته لوقت إضافى للدخول فى حساباته الفنية تدريجيًا، وأكد فايلر لصالح جمعة أنه ينتظر منه الكثير فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أكدت التقارير الُمقدمة له على الصعيدين البدنى والغذائى حاجته لمزيد من التدريبات الإضافية فى الجيم والملعب من أجل إنقاص وزنه واستعادة «فورمة» المباريات.