شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاولون يستضيف أسوان فى ثانى التجارب الودية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، نظيره أسوان بقيادة أحمد كشرى، اليوم الثلاثاء، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى ثانى اللقاءات الودية لذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام، المقرر عودتها فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان الفريقان قد تواجها من قبل يوم الثلاثاء الماضى، فى أولى وديات المقاولون العرب، حيث تقدم أسوان بهدف نظيف فى الدقيقة 89 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل المقاولون عن طريق ناشئه زياد طلبة، الذى نجح فى تعديل النتيجة مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى واللقاء، لتنتهى المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

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وتعتبر هذه المباراة، هى التجربة الودية الرابعة لنادى أسوان، الذى تعادل فى لقائه الودى الأول مع الإسماعيلى بنتيجة 1/1، ثم كرر نفس النتيجة أمام المقاولون، وكررها أيضاً أمام إنبي.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

على الجانب الآخر، يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.