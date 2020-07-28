الزمالك ينعى الدكتور مشالي "طبيب الغلابة"

ينعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، الطبيب محمد عبد الغفار مشالى، الذي اشتهر بـ "طبيب الغلابة" وعضو النادي الشرفي، داعيا الله أن يتغمده والرحمه والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
ورحل الدكتور محمد عبدالغفار مشالي عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 76 عاما، بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.
وكان طبيب الغلابة، الدكتور محمد عبدالغفار مشالى قد أكد اهتمامه سابقابمتابعة نادي الزمالك والانتماء له منذ طفولته، قائلا خلال لقاء ببرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "تربيت على حب الراحل حمادة إمام، وأشجع الأبيض منذ طفولتي وأتوجه بالشكر لمرتضى منصور رئيس النادي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها بالقلعة البيضاء مؤخرا على الصعيد الإنشائي والرياضي".
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