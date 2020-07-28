رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي الممتاز أول أمس الأحد رسميا عقب الفوز على نادي سامبدرويا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي يوفنتوس إلى 83 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفيما يلى جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز عقب مباريات اليوم الأحد كالآتي:

1-يوفنتوس 83 نقطة.

2- إنتر ميلان 76 نقطة.

3-أتلانتا 75 نقطة.

4-لاتسيو 75 نقطة.

5-روما 64 نقطة.

6-ميلان 60 نقطة.

7- نابولي 59 نقطة.

8-ساسولو 48 نقطة.

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9-بارما 46 نقطة.

10-هيلاس فيرونا 46 نقطة.

11-بولونيا 46 نقطة.

12-فيورنتينا 43 نقطة.

13-كالياري 42 نقطة.

14-أودينيزي 42 نقطة.

15-سامبدوريا 41 نقطة.

16-تورينو 39 نقطة.

17-جنوى 36 نقطة.

18-ليتشي 32 نقطة.

19-بريشيا 24 نقطة.

20-سبال 20 نقطة.