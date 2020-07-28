شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صادم من خالد الغندور على فيديو مرتضى منصور ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق خالد الغندور، الاعلامي بقناة بنادي الزمالك، على فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي خلال اجتماعه بأعضاء الجمعية العمومية.

وظهر مرتضى منصور في الفيديو وهو يخاطب أحد أعضاء الجمعية العمومية، حيث طلب منه الأخير وضع لافتة داخل استوديو برنامج زملكاوي تحمل شعار نادي القرن الحقيقي ومن يرفض وضع الشعار يرحل عن القناة، ورد مرتضى: «ماذا لو رفض خالد الغندور؟» ليجيب عضو الزمالك: «يمشي ولو أحمد جمال رفض هو كمان يمشي».

وجاء الرد من جديد من قبل المستشار مرتضى منصور على حديث عضو العمومية للنادي الأبيض قائلاً: «صح، لكن أحمد جمال لا يرفض شيئاً».

وكتب الغندور على الفيديو: «أعتقد أنا اكتر واحد في الدنيا اتكلم عن قضية نادي القرن في كل قناة رحت فيها».

وأضاف الإعلامي بقناة الزمالك ونجم الفريق الأبيض السابق: «شكراً جزيلاً مرة تانية».

الجدير بالذكر أن الغندور قد دخل في خلاف مع مرتضى منصور خلال الأيام القليلة الماضية، ما دعا الاعلامي بقناة النادي للتعبير عن غضبه من تعامل رئيس النادي معه عبر الشاشة.

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