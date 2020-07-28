شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الدورى فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تعيين حكام اجانب لمباراة الاهلي والزمالك في الاسبوع ال21 للدوري يوم 22 اغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصري للقاء ورغبة اللجنة الخماسية في حالة استمرارها في انهاء الموسم الكروي بدون اي أزمات.

كشف مصدر مسؤول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم رفض فكرة ايضا تعيين حكام اجانب للفرق الاخري وان مباراة الاهلي والزمالك استثناء فقط خاصة ان تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعه لانه سبتم الاستعانة بحكان تستخدم تقنية حكم الvar ودول قليلة هي من تستخدم تقنية حكم الفيديو في العالم وستكون تكاليفها مرتفعه ونفس الامر لمباراك الاهلي و الزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.

تستأنف مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2019 / 2020 يوم 6 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

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وتبدأ المؤجلات بمواجهة الزمالك أمام المصرى يوم 6 أغسطس على ملعب استاد برج العرب بالأسبوع الـ 14، بينما يلتقى نادى مصر مع الإنتاج الحربى يوم 8 أغسطس على معلب استاد الكلية الحربية ضمن الأسبوع الـ 18 .

فيما يلتقى مصر المقاصة نظيره أسوان يوم 9 أغسطس على ملعب المقاولون العرب بالأسبوع الـ 18، فيما يلتقى الأهلى مع إنبى فى نفس اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن الأسبوع الـ 15 .

بينما يلتقى حرس الحدود مع المصرى بالأسبوع الـ 18 على استاد الجيش بالسويس يوم 10 أغسطس والاتحاد مع الزمالك فى نفس اليوم على ملعب برج العرب