شكرا لقرائتكم المقاولون يستضيف أسوان وديا اليوم استعدادا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، نظيره أسوان بقيادة أحمد كشري، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في ثاني اللقاءات الودية لذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام، المقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان الفريقان قد تواجها من قبل يوم الثلاثاء الماضي، في أولى وديات المقاولون العرب، حيث تقدم أسوان بهدف نظيف في الدقيقة 89 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل المقاولون عن طريق ناشئه زياد طلبة، الذي نجح في تعديل النتيجة مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني واللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتعتبر هذه المباراة، هي التجربة الودية الرابعة لنادي أسوان، الذي تعادل في لقائه الودي الأول مع الإسماعيلي بنتيجة 1/1، ثم كرر نفس النتيجة أمام المقاولون، وكررها أيضاً أمام إنبي.

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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

على الجانب الآخر، يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.