أعلن نادي يانج أفريكانز التنزاني لكرة القدم عن أستغنائه عن خدمات مدربه البلجيكي لوك إيميل بعد تصريحاته العنصرية التي صدرت عنه في مؤتمر صحفي وصف فيها جماهير فريقه بأنهم "قردة وكلاب".
وأقال يونغ أفريكانز المدرب الذي عمل في 10 دول إفريقية مختلفة في آخر 10 سنوات وذلك بعد تصريحاته التي أعقبت التعادل 1-1 مع متيبوا يوم الأربعاء الماضي.
وقال المدرب في تصريحاته التي وصفها النادي بالعنصرية: إن سخرية الجماهير من تغييراته الخططية في المباراة أظهرت مدى جهل المشجعين باللعبة.
وأضاف: إنهم أغبياء تماما في هذه البلاد. يمكنهم فقط الصراخ. إنهم مثل القردة والكلاب التي تنبح فقط. يمكنهم فقط القيام بذلك. لا يفقهون شيئا.
وانتظر النادي حتى آخر مباراة في الموسم أمس الأحد لإقالة المدرب.
وقال النادي خلال بيان له : مجلس إدارة يانج أفريكانز يشعر ببالغ الحزن من التصريحات العنصرية للمدرب لوك إيميل والتي نقلتها العديد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان: وبسبب هذه التصريحات غير الرياضية قرر مجلس إدارة النادي الاستغناء عن خدمات لوك إيميل اعتبارا من اليوم وسيراقب مغادرته البلاد في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بسبب وصفه الجماهير بـ"الكلاب والقردة"..إقالة مدرب يانج أفريكانز التنزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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