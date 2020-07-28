الزمالك يقرر استكمال بطولة الدوري.. ومرتضى منصور: «لو مشيت من النادي هيبقى زي العراق»

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك استكمال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وذكر موقع "بطولات" أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قرر استكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن، في وقت سابق، استئناف الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل، بعد تعليقه لعدة أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الإثنين بمقر نادي الزمالك، قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، باتريس كارتيرون: "مضطرون أن نلعب مسابقة الدوري حتى لا يتعرض النادي لعقوبات، وسنستغل المباريات لتكون أفضل تجهيز لبطولة إفريقيا ومنح الفرصة للناشئين".

وأضاف كارتيرون: "أشكر مرتضى منصور على إتاحة الفرصة لتوضيح رأيي في مسابقة الدوري".

وتابع: "أنا مثل كل مدربي الدوري لا نريد عودة المسابقة للأسباب المعروفة للجميع، ولا فائدة رياضية من عودة النشاط، والموسم سيكون مضغوطًا، والظروف ستكون صعبة على كل الفرق".

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يشار إلى أن الزمالك سيفتتح استئناف الدوري المصري بمواجهة المصري المؤجلة يوم 6 أغسطس.

مرتضى منصور: لو مشيت من الزمالك هيبقى زي العراق

من جانبه، قال مرتضى منصور إنه في حال رحيله عن نادي الزمالك "سيتحول النادي إلى العراق".

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم مساء اليوم، قال مرتضى منصور: "قضيت على الشلالية داخل الزمالك، ابن اختي لما غلط شطبته”.

وأضاف منصور: “بتحمل كتير وعايز أمشي واسرتي بتضغط عليا، ولكن الجمعية العمومية هي من تمنحني الطاقة”.

وتابع: “هناك مضايقات من شركة إعلام المصريين من موظفين هناك، مش عايزينا نجيب سيرة الأهلي أو شوبير”، مضيفاً: “معندناش مشكلة مع إعلام المصريين، ولكن مع هذا الثنائي”.

وطالب مرتضى منصور من الجمعية العمومية للنادي الأبيض تفويض من جانبهم للتصرف بخصوص استكمال العقد.