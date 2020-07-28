شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: "كوبر كان يقول للاعبين الأهلى يفوز بالحكام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام غالى قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس خلافه مع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق للفراعنة، والتى تسببت فى نهاية مسيرته الدولية، مؤكدًا إنه إذا عاد به الزمن مرة أخرى فسيكرر تلك الأزمة، خاصة وإن كوبر كان يتعامل بطريقة "غريبة جدًا" مع لاعبى المارد الأحمر، وعلى مدار تاريخى فى المنتخب لم أجد تفرقة بين لاعبى الأهلى والزمالك مثلما حدث فى عهد كوبر.

أضاف غالى فى تصريحات تليفزيونية، إنه لم يخطئ فى تلك الأزمة، وكنت أقوم بتوصيل وجهة نظر بعض اللاعبين فى الفريق، وحديث كوبر لم يكن طبيعيًا فكان يتحدث عن أن الأهلى يفوز بالحكام، وشاهدت فى عهده انقسام بين اللاعبين لم أشاهده من قبل.

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كما أكد حسام غالي مدير الكرة بفريق الجونة أنه عانى كثيرا بعد اعتزال اللاعبين الكبار في الفريق الأحمر، قائلاً: "بعد عودتي للنادي الأهلي عقب نهاية تجربتي مع نادي ليرس البلجيكي عانيت كثيرا بسبب صغر سن بعض اللاعبين واعتزال اللاعبين الكبار واللاعبين الصغار في النادي الأهلي في الفترة الماضية كانوا لا يبذلون مجهودا كبيرا في التدريبات الأمر الذي يجعلني ابذل معهم مجهود لتوجيهم بشكل مستمر وحثهم على التدريب بقوة و من قبل ذلك، كان هناك لاعبين كبار بالأهلي على رأسهم محمد بركات ومحمد ابوتريكة ووائل جمعة وعماد متعب وسيد معوض هؤلاء كانوا يعرفون ما عليهم جيدا ويتدربون بقوة لذلك كنت لا اتحدث معهم".

وأوضح أنه لا يوجد توأمة بين النادي الأهلي والجونة قائلاً: "كل ما في الأمر اني كنت متواجد في النادي الأهلي واعلم اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين وطلبت انضمامهم للجونة و طلبنا لاعبين من الزمالك ولكن لم ننجح في ضمهم، حيث فضلوا اللاعبين عالانتقال لأندية أخرى و طموحنا هذا الموسم هو تواجد الجونة في مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري".

وأشار حسام غالى أن تجربته مع نادي الجونة ناجحة مشيرًا: "عندما توليت منصب مدير الكرة في نادي الجونة، كان لدي هدف اساسي هو اثبات للجميع إني قادر على النجاح في هذا المنصب و في البداية واجهتني بعض المشاكل، حيث لم استطع الفصل بين لاعب الكرة وكوني مدير الكرة، وكنت بتعصب في بعض الأمور، ولكن الأمور هدأت بعد ذلك وأصبحت أكثر هدوءا".