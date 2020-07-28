شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : أتحدى لو أندية اسبانيا و إيطاليا تضم منشأت مثل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه يتحدى أن يكون هناك أندية فى أسبانيا و إيطاليا بها منشأت مثل نادى الزمالك فى الوقت الحالى و منذ أعمال التطوير التى تمت فيه ، و ذلك خلال إنعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية فى حضور الأعضاء ، و أشار رئيس نادى الزمالك إلى مواصلة أعمال التطوير من أجل الإرتقاء بالقلعة اليضاء لمصلحة الأعضاء .

بدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات فى الجمعية العمومية الخاصة بنادى الزمالك بعد انتهاء الوقت المحدد للتسجيل، حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.

ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020