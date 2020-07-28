شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يكشف كواليس تمديد عقده مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن قرار تجديد عقده للقلعة الحمراء لم يأخذ وقت، وقال الشناوى خلال استضافته في قناة الأهلى:" تجديدى لم يأخذ وقت جلست مع أمير توفيق وجددت عقدى في 20 دقيقة".، وتحدث الشناوى عن فترة الحجر المنزلى بسبب كورونا قائلا:" فترة الجلوس في البيت كانت صعبة جدا وكنا نتواصل مع الجهاز الفني بالتليفون ولكن هذا الحال كان يمر به العالم كله".

وعن رأيه في نظام مباريات دوري أبطال أفريقيا قال الشناوى:" مباراتى ذهاب وعودة في دوري أبطال أفريقيا أفضل لنا من لقاء واحد.. لا بد ألا نفكر بطريقة أن الدوري حسم للأهلى والدليل الموسم الماضى خطفنا اللقب من الزمالك على الرغم من أننا كنا بعيد عن المنافسة".

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).