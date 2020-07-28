شكرا لقرائتكم خبر عن ملاية لف وبرقع وبلكونة وكرتونة فلوس.. اغرب طرق انتقال اللاعبين للقطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصفقة المميزة، لا تأتى بسهولة، ولذلك يكون هناك تكتم على اسم اللاعب المقرر ضمه، وكذلك حرص على حسم الصفقة بنجاح، وللاستفادة من خدمات اللاعب داخل المستطيل الأخضر، ولأن كل صفقة معرضة للنجاح أو الفشل، ففي القطبين الأمر يختلف، وفى ظل خوف كل من مسئولي القطبين على إتمام الصفقات التي يرغبون فيها، فحدثت أمور غريبة، لإبرام بعض الصفقات مثل الثنائى رفعت الفناجيلى، وميمى الشربينى خوفًا من انتقالهم للفريق الأبيض، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا وهذا ما نرصده في التقرير التالى:

الفناجيلى يختبئ في دورة مياه بعد حبسه في عزبة بالصعيد

فى عام 1956 خاف الأهلى من انتقال رفعت الفناجيلى إلى الزمالك وكذلك من الموافقة على عرض الاحتراف الذى تلقاه من أوروبا، خاصة أن اللاعبين كانوا يقدمون استقالات للعب لفريق آخر، فتم حبسه فى عزبة عبود باشا فى الصعيد، حيث طلب منه حلمى أبو عطا زميله بالفريق التوجه معه إلى مركز أرمنت بالأقصر، وعندما وصل قال له صديقه أنه سيظل فى هذا المكان لمدة أسبوعان حتى ينتهى موسم الاستقالات خوفًا من انتقاله للزمالك، حيث كان اللاعبين يتقدمون باستقالتهم من الفريق ليلعبون لفريق آخر.

وطلب الفناجيلى العودة إلا أن صديقه رفض قائلا له: "لو تعرف تروح روح" فوجد المكان خاليًا من المواصلات، ولكنه تسلل لمحطة القطار وركب أحد القطارات، ولكنه فوجئ أن القطارات يتم تفتيشها، فلجأ إلى حيلة وهى أن دخل دورة المياه، وطلب من العامل أن يخبر من يطرقون الباب أن بالداخل سيدة وليس رجلاً، وبالفعل هرب وعاد إلى القاهرة، وألتقى مع مسئولى الأهلى وأخطرهم أنه سيظل لاعبًا فى القلعة الحمراء ولن يرحل سواء الزمالك أو أوروبا، وأن رغبته القوية فى البقاء ليست بالحبس.

كرتونة فلوس من الزمالك لشريف عبد الفضيل

كشف شريف عبد الفضيل، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس انتقاله للقلعة الحمراء ورفضه عرض الزمالك، وقال شريف عبد الفضيل: "أتعرض عليا كرتونة فلوس من الزمالك زى اللى بيحصل مع اللاعيبة دلوقتى طبعا مش 40 مليون جنيه بس المبلغ وقتها كان يساوى 40 مليون دلوقتى، ورفضت المبلغ بعد مكالمة 5 دقائق من محمود الخطيب، وإخوتى كانوا فى الزمالك وقتها حبسوهم فى النادى

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الشربينى يرتدى ملاية لف وبرقع

انتقال الشربينى إلى الأهلى بها خدعة كوميدية، قام بها عبده البقال كشاف النجوم للأهلى، حيث جعل الشربينى يتنكر حتى يهرب من رجال الزمالك، بعد أن فوجئ البقال بأن الزمالك سيحصل على الاستغناء الخاص باللاعب والحصول على توقيعه، بعدما شاهدوه فى ودية الأهلى، فقام البقال بابتكار خدعة بمشاركة أمين شعير، فتوجها إلى منزل اللاعب ووجداه يحضر برفقة رجال الزمالك، وصعد اللاعب إلى الشقة بينما ينتظره رجال الزمالك أسفل العمارة فى سيارتين لاصطحابه إلى مقر النادى.

صعد البقال إلى شقة الشربينى، وسأل والدته فقالت إنه فى غرفته، فدخل له كشاف النجوم وفوجئ بأن اللاعب يرغب فى اللعب للقلعة الحمراء، فقال له سنجد حلاً، ووقتها ظهرت زوجة حارس العمارة ترتدى ملاية لف وبرقع ومنديل وشبشب عال، ومعها "سبت الخضار"، فدفع لها البقال مبلغًا ماليًا مقابل الحصول على هذه الملابس، وصعد مرة أخرى، وارتداها الشربينى، ونزلا سويًا إلى الشارع و استقلا سيارة أجرة، وتم إخفاء الشربينى عند شطارة لاعب الأهلى السابق، ومدرب فريق دمياط براس البر، حتى تم الحصول على الاستغناء الخاص به وتوقيعه للفريق الأحمر.

الزمالك يحصل على توقيع كهربا بالقفز من البلكونة

ومنذ أيام كشف شريف إسلام مدير التعاقدات بالزمالك أن كهربا كان يستعد للسفر مع المنتخب الأولمبي لتصفيات الأولمبياد، حيث كان وقتها حسام البدري المدير الفني للمنتخب، وكان من الصعب الوصول للاعب، خاصة أنه كان سيسافر صباح اليوم التالي.

وأضاف شريف إسلام أنه اضطر للقفز من بلكونة أحمد رفعت أحد لاعبى المنتخب وقتها، حيث قفز من السور، حتى يصل لـ كهربا وحصل بالفعل على توقيع اللاعب، مشيرًا إلى أن علاء عبد الصادق مدير التعاقدات السابق في الأهلي أرسل رسالة لـ كهربا لمنعه من الانضمام للزمالك.