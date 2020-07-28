شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: عودة نظام الذهاب والإياب فى أفريقيا أفضل للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو السولية لاعب وسط الأهلى إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يطالبهم دائماً بالهجوم والدفاع حتى يحافظ اللاعب على مكانه في الملعب، وتحدث السولية خلال حواره على قناة الأهلى عن نظام مباريات دوري أبطال أفريقيا قائلاً :" مباراتى ذهاب وعودة في دوري أبطال أفريقيا أفضل لنا من لقاء واحد لأننا متعودين على ذلك".

وتابع السولية حديثه :" فترة كورونا كانت صعبة على الجميع وتأثرنا بها وكنت أقضى الوقت مع أسرتى واللعب مع أطفالى وكنت محافظا على الأكل وتواصلي مع الجهاز الفني كان عن طريق التليفون".

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).