شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : شعار جديد "الزمالك نادى القرن الحقيقى الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن عمل شعار جديد يخص قضية نادي القرن ، مؤكدا على أن نادي الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين" ، و ذلك خلال الجمعية العمومية المنعقده فى نادى الزمالك لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى .

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ‏ميزانية النادي تقارب الـ50 مليون جنيه كفائض بعد الإنجازات ‏والإنشاءات التي قامت الإدارة بها.‏ Advertisements وأضاف خلال كلمته للجمعية العمومية للزمالك، والمُذاعة عبر برنامج ‏زملكاوي على شاشة قناة النادي: "استملت النادي وفي خزينته 600 جنيه ‏فقط".‏ وواصل: "الزمالك سيكون أول ناد في مصر يمتلك استادا خاصا ملكه، ‏وهي من أموال الجمعية العمومية للنادي وملككم أنتم عكس الأندية التي ‏تمتلك استادات قامت الدولة بتأسيسها".‏ وأتم:" فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال ‏عام قادم".‏

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أرض السادس من أكتوبر ملك الأعضاء، مشيرا إلى تسديد الأقساط المتبقية بالكامل. وقال منصور، فى تصريح خلال الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية، إن أعضاء الفرع الرئيسى أعضاء بفرع السادس من أكتوبر.

وبدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات فى الجمعية العمومية الخاصة بنادى الزمالك بعد انتهاء الوقت المحدد للتسجيل، حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى، حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.