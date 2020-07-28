شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية للزمالك تفوض مجلس مرتضي في بنود الاجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين عن حضور نحو 29 الفا و749 عضوا ممن لهم حق التصويت، قاموا بالتسجيل في العمومية وتم الاتفاق على الميزانية الخاصة بالنادي.

كما أعلنت اللجنة عن وجود نحو 736 صوتا باطلا بينما الأصوات الصحيحة 29 ألفا و13 صوتا، بينما يبلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو 22 ألفا و52 صوتا هم الموافقون على الجمعية العمومية والحساب الختامي، بينما جاء نحو 6961 صوتا رافضين للجمعية العمومية.

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وبناء على هذه الأرقام فقد تم تفويض مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور في مناقشة كل بنود جدول الأعمال ما عدا الميزانية.