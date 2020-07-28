شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: فيصل وأشرف يحتاجان مدربا جريئا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بثنائى الفريق الأبيض الصاعدين أسامة فيصل وحسام أشرف، واللذين قدوا مستوى مميزا فى المباراة الودية التى خاضاها أمام وادى دجلة أمس الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، وانتهى اللقاء بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4 / 0، وجاءت الأهداف بأقدام الناشئين الذين شاركوا فى اللقاء كبدلاء، حيث أحرز هدف التقدم حسام أشرف، ثم أضاف أسامة فيصل "هاتريك".

وأضاف أيمن منصور خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" أن أسامة فيصل ظهر بمستوى مميز جدًا أمام وادى دجلة، خاصة أنه يركز داخل منطقة الجزاء واتخاذ أقصر طريق لمرمى الخصم، وهؤلاء اللاعبين يحتاجون لمدرب جريء للدفع بهما ومنحهما فرصة المشاركة، شرط أن تكون تلك المشاركة فى أوقات ومباريات تضيف لهم وليست العكس، لأنه من الممكن أن يشارك مثل هؤلاء اللاعبين فى مباريات قد "تقضى على مستقبلهم".

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وطالب نجم الزمالك السابق بالحفاظ على تلك المواهبة الشابة، خاصة أن منتخب مصر يعانى من نقص شديد فى مركز المهاجم الصريح، مشددًا على ضرورة دعمهم بالطريقة الصحيحة.

وكان أسامة فيصل أعرب عن سعادته البالغة بتسجيله 3 أهداف في ودية الزمالك ووادي دجلة، مشيرًا إلى أنه لم يكن توقع هذا الأمر، ووجه فيصل الشكر للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد منحه الفرصة في ودية دجلة.. معربًا عن تمنياته بالاستمرار مع الفريق الأول والحصول على فرصة في المباريات الرسمية مع الفريق.

وأشار أسامة فيصل إلى أن كل زملائه في الفريق الأول دعموه مشددًا على أن طارق حامد وفرجاني ساسي نجمي وسط الزمالك كانا دائمي منحه التعليمات الفنية.