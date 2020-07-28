شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: معنديش لاعب أساسى واحتياطى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه فرصة كبيرة لتحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا بالأداء الجيد، ولكن هذا لا يمنع أنه يحتاج أن يقف التوفيق بجانبه، وقال فايلر فى تصريحات لقناة ناديه: "كنت أتمنى بدء الدورى مبكرا مثل أوروبا ولكن للأسف تأخرنا، وأعتقد عندما نخوض المباريات سنعود إلى مستوانا ونستطيع تحقيق الدوري.. بعد أربع شهور توقف بسبب كورونا فترة الإعداد تسير بطريقة جيدة واللاعبين مركزين فى التدريبات والأهلى يعمل كأسرة لتحقيق أفضل النتائج ولا انظر إلى المصابين أو لاعب بعينه".

وأكمل فايلر: "أتابع أداء جميع اللاعبين وأعطيهم الفرصة ليس عندى أساسى أو احتياطى أكيد أى لاعب لا يشارك بيكون محبط وحزين ودا حقه ولا أحزن من ذلك ولكن عندى أفكارى الخاصة التى أطلبها من اللاعبين، ولا بد من تطبيقها ولكن لا يلتزم الكل بذلك ولا أستطيع أن أرضى جميع اللاعبين لأن نظام كرة القدم 11 لاعب فى الملعب".

وأضاف مدرب الأهلى: "لاعب كرة القدم لا بد أن يواكب الكرة الحديثة حتى يتحسن أداؤه ويساهم فى تطوير أداء فريقه".