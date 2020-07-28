شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم الجدل: الزمالك سيشارك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه قرر استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز بسبب تفادى توقيع أى عقوبات على النادى رغم رفضه استكمال البطولة، وأوضح كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أنه سوف يقوم بالاستعداد لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال مباريات بطولة الدورى من تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا.

وحضر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة لمقر النادي، وذلك لمقابلة مرتضى منصور رئيس النادي، حيث سيتم أخد رأي المدير الفني في استكمال الدوري من عدمه قبل مناقشة هذا البند في الجمعية العمومية للنادي، وحرص كارتيرون علي مصافحة والحديث مع هاني زادة عضو مجلس الادارة وفاروق جعفر المستشار الفني للمجلس.

ويعقد أمير مرتضي في الوقت الحالي اجتماعًا مع كارتيرون قبل مقابلة رئيس النادي للحديث عن عدد من الأمور التي تخص الفريق الأبيض.

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وأكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن إدارة النادي تتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للترتيب لمباراتي نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.

وتأتي تصريحات عضو مجلس الزمالك تأكيدًا لما نشره ”الخليج 365” في 20 يوليو الجاري عن تواصل الزمالك مع مسئولي "كاف" وأنهم تلقوا تأكيدات بإقامة لقاء الذهاب أمام الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل علي أن يكون لقاء العودة يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.

فيما أوضح عضو مجلس الزمالك أنه لم يتوقع الإقبال الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض على مدار الأمس واليوم، في ظل وجود أزمة انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية وشدد عضو مجلس القلعة البيضاء على أن ناديه حريص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية منذ أول يوم لافتتاح النادي بعد قرار عودة الحياة للأندية.

وأوضح حمادة أنور أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية في جلستها مساء اليوم وسيتم مناقشة ملف استكمال الفريق للدوري الحالي، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية.