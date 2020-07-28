اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يكشف مواجهة الرجاء 25 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل.

تأكيدًا لـ"الخليج 365".. الزمالك يكشف مواجهة الرجاء 25 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للترتيب لمباراتي نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة  الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.

 

تأكيدًا لـ

سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلى.. ما عدا حمدى فتحى

ظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبي فريق الأهلى والجهاز الفني والإداري الخاصة بفيروس والتي جاءت النتيجة سلبية للجميع عدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا.

 

سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلى.. ما عدا حمدى فتحى

 

رئيس الزمالك يعلن الانتهاء من فرع أكتوبر خلال العام المقبل

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن أعضاء النادي ضربوا المثل في حضورهم اليوم بالجمعية العمومية والمتوقع أن يصل إلى 30 ألف عضو، أضاف منصور: "الزمالك أعظم نادٍ في التاريخ بالنسبة لنا.. مشيرًا إلى أن الأعضاء تحملوا الصعاب من أجل ناديهم رغم أننا نعمل وسط ظروف صعبة وحرب".

رئيس الزمالك يعلن الانتهاء من فرع أكتوبر خلال العام المقبل

 

ننشر خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة لتصنيف الأندية قبل الجمعية العمومية

 

تسلم اتحاد الكرة، خطابًا من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ضرورة اعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الاندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020.

 

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ننشر خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة لتصنيف الأندية قبل الجمعية العمومية

 

 

الزمالك يستقدم "كارتيرون" لمقر النادي قبل مناقشة بند استكمال الدوري

حضر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة لمقر النادي، وذلك لمقابلة مرتضى منصور رئيس النادي حيث سيتم أخد رأي المدير الفني في استكمال الدوري من عدمه قبل مناقشة هذا البند في الجمعية العمومية للنادي وحرص كارتيرون علي مصافحة والحديث مع هاني زادة عضو مجلس الادارة وفاروق جعفر المستشار الفني للمجلس.

الزمالك يستقدم

الأهلي يدفع رعاية حسين الشحات للدخان في أبرز قرارات مجلس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي، واتخذ المجلس القرارات التالية

الأهلي يدفع رعاية حسين الشحات للدخان في أبرز قرارات مجلس الأهلي

 

مرتضى منصور يعلن حضور 30 ألف عضو لعمومية الميزانية بنادى الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية بنادي الزمالك على مدار يومين أمس واليوم، رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات للجمعية العمومية على هامش الاجتماع أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.

مرتضى منصور يعلن حضور 30 ألف عضو لعمومية الميزانية بنادى الزمالك

 

الأهلى يؤمن خليفة معلول بعقد احتراف بعد تألقه أمام سموحة

أمّن مسئولو النادى الأهلى على اللاعب محمد شكرى، ظهير أيسر فريق الشباب، بتوقيع عقد احتراف معه تمهيداً لتصعيده للفريق الأول فى المرحلة المقبلة، بعد تألقه اللافت فى مواجهة سموحة الودية التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء يوم الجمعة الماضى وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وجاء تصعيد محمد شكرى بتوصية من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ليتم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية لينال إعجاب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى دفع به فى مباراة سموحة الودية برفقة زميله العربى بدر فى الشوط الثانى من مواجهة الفريق السكندري.

 

الأهلى يؤمن خليفة معلول بعقد احتراف بعد تألقه أمام سموحة

 

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