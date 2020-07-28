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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يكشف مواجهة الرجاء 25 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل.
تأكيدًا لـ"الخليج 365".. الزمالك يكشف مواجهة الرجاء 25 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للترتيب لمباراتي نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.
سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلى.. ما عدا حمدى فتحى
ظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبي فريق الأهلى والجهاز الفني والإداري الخاصة بفيروس كورونا والتي جاءت النتيجة سلبية للجميع عدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا.
رئيس الزمالك يعلن الانتهاء من فرع أكتوبر خلال العام المقبل
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن أعضاء النادي ضربوا المثل في حضورهم اليوم بالجمعية العمومية والمتوقع أن يصل إلى 30 ألف عضو، أضاف منصور: "الزمالك أعظم نادٍ في التاريخ بالنسبة لنا.. مشيرًا إلى أن الأعضاء تحملوا الصعاب من أجل ناديهم رغم أننا نعمل وسط ظروف صعبة وحرب".
تسلم اتحاد الكرة، خطابًا من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ضرورة اعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الاندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020.
الزمالك يستقدم "كارتيرون" لمقر النادي قبل مناقشة بند استكمال الدوري
حضر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة لمقر النادي، وذلك لمقابلة مرتضى منصور رئيس النادي حيث سيتم أخد رأي المدير الفني في استكمال الدوري من عدمه قبل مناقشة هذا البند في الجمعية العمومية للنادي وحرص كارتيرون علي مصافحة والحديث مع هاني زادة عضو مجلس الادارة وفاروق جعفر المستشار الفني للمجلس.
الأهلي يدفع رعاية حسين الشحات للدخان في أبرز قرارات مجلس الأهلي
عقد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي، واتخذ المجلس القرارات التالية:
مرتضى منصور يعلن حضور 30 ألف عضو لعمومية الميزانية بنادى الزمالك
أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية بنادي الزمالك على مدار يومين أمس واليوم، رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات للجمعية العمومية على هامش الاجتماع أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.
الأهلى يؤمن خليفة معلول بعقد احتراف بعد تألقه أمام سموحة
أمّن مسئولو النادى الأهلى على اللاعب محمد شكرى، ظهير أيسر فريق الشباب، بتوقيع عقد احتراف معه تمهيداً لتصعيده للفريق الأول فى المرحلة المقبلة، بعد تألقه اللافت فى مواجهة سموحة الودية التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء يوم الجمعة الماضى وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وجاء تصعيد محمد شكرى بتوصية من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ليتم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية لينال إعجاب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى دفع به فى مباراة سموحة الودية برفقة زميله العربى بدر فى الشوط الثانى من مواجهة الفريق السكندري.
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