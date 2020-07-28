7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 / 7 / 2020 فى مقدمتها، سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلى.. ما عدا حمدى فتحى

تأكيدًا لـ"الخليج 365".. الزمالك يكشف مواجهة الرجاء 25 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للترتيب لمباراتي نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.

سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلى.. ما عدا حمدى فتحى

ظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبي فريق الأهلى والجهاز الفني والإداري الخاصة بفيروس كورونا والتي جاءت النتيجة سلبية للجميع عدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا. رئيس الزمالك يعلن الانتهاء من فرع أكتوبر خلال العام المقبل أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن أعضاء النادي ضربوا المثل في حضورهم اليوم بالجمعية العمومية والمتوقع أن يصل إلى 30 ألف عضو، أضاف منصور: "الزمالك أعظم نادٍ في التاريخ بالنسبة لنا.. مشيرًا إلى أن الأعضاء تحملوا الصعاب من أجل ناديهم رغم أننا نعمل وسط ظروف صعبة وحرب". Advertisements ننشر خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة لتصنيف الأندية قبل الجمعية العمومية تسلم اتحاد الكرة، خطابًا من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ضرورة اعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الاندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020.

الزمالك يستقدم "كارتيرون" لمقر النادي قبل مناقشة بند استكمال الدوري

حضر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة لمقر النادي، وذلك لمقابلة مرتضى منصور رئيس النادي حيث سيتم أخد رأي المدير الفني في استكمال الدوري من عدمه قبل مناقشة هذا البند في الجمعية العمومية للنادي وحرص كارتيرون علي مصافحة والحديث مع هاني زادة عضو مجلس الادارة وفاروق جعفر المستشار الفني للمجلس.

الأهلي يدفع رعاية حسين الشحات للدخان في أبرز قرارات مجلس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي، واتخذ المجلس القرارات التالية: