حسام غالي : الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

أكد حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، أن النادي الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال افريقيا هذا الموسم.

وقال غالي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " الأهلي المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا بالرغم من قوة

أندية الزمالك والرجاء والوداد".

وبسؤله عن انتخابات النادي الأهلي، أكد غالي أنه سينتخب محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي في حال ترشحه للانتخابات المقبلة، مشيرا أنه امتداد للرؤساء الرياضيين

للنادي مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم وحسن حمدي.

وتطرق في حديثه إلى عمله مديرا للكرة بنادي الجونة، ورفضه العمل باتحاد الكرة، حيث أجاب، " رفضت العمل باتحاد الكرة، لأنني أعطيت كلمة لمسؤولي الجونة، بالإضافة إلى أنني أرى أن خطوة العمل باتحاد الكرة ليست في الوقت الحالي".