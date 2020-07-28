حسام غالي : هيكتور كوبر كان يستفز لاعبي بالأهلي بهذا الأمر

أكد حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني السابق، كان يتعمد استفزاز لاعبي الاهلي. وقال غالي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " هيكتور كوبر كان بيسأل لاعبي الأهلي في المنتخب المصري، هل الأهلي بيكسب بالحكام". كوبر كان بيسأل لاعبي الأهلي في المنتخب المصري، هل الأهلي بيكسب بالحكام". وأضاف " كوبر كان يتعمد استفزاز لاعبي الأهلي بصفة دائمة، وكان يعامل لاعبي الأهلي بطريقة غير لائقة". يعامل لاعبي الأهلي بطريقة غير لائقة". وتطرق غالي إلى مباراة مصر ونيجيريا بتصفيات أمم إفريقيا، حيث قال، " كوبر غصب بسبب طلبي من من لاعبي المنتخب اللعب بطريقة هجومية من أجل إدراك التعادل مع نيجيريا، ولم يشركني في مباراة الإياب".

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