ميدو : حسام غالي رفض عرضاً من تركي آل الشيخ بـ مليون دولار لإقامة مباراة اعتزاله

كشف أحمد حسام ميدو مدرب نادي الزمالك السابق، عن رفض حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، عرضاً من تركي آل الشيخ، بشأن إقامة مباراة اعتزال لحسام غالي بعد قراره بالاعتزال داخل النادي الأهلي. غالي بعد قراره بالاعتزال داخل النادي الأهلي. وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " تركي آل الشيخ عرض على حسام غالي إقامة مباراة اعتزال مقابل مليون دولار، لكن غالي رفض ذلك". على حسام غالي إقامة مباراة اعتزال مقابل مليون دولار، لكن غالي رفض ذلك". وأضاف " حسام غالي وعد أحد أصدقائه بتنظيم مباراة اعتزاله، لذلك رفض عرض آل الشيخ بسبب عدم الإخلال بالوعد الذي قطعه لصديقه".

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