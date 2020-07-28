عمرو السولية عن تطوير قناة النادي : الأهلي اعتاد أن يكون رقم 1

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن النادي الأهلي اعتاد على أن يكون رقم واحد في كل شيء، وإن تطوير قناة الأهلي يعد استكمالًا للريادة ولتفوق النادي.

وأوضح السولية، خلال ظهوره مساء اليوم في برنامج «البيت الكبير»، الذي يذاع على قناة النادي، أن فترة توقف النشاط الرياضي، كانت

صعبة على مصر والعالم أجمع، وأنها أثرت بلا شك على اللاعبين، وأنهم حاولوا التغلب عليها من خلال التدريب والتعايش مع الأمر الواقع.

وقال لاعب الوسط: «خلال التوقف، حاولنا التدريب والتعامل مع الوضع القائم، من خلال التدريبات اليومية المنزلية حتى تم تجاوزها».

وأشار السولية إلى أنه قبل ظهور فيروس كورنا المستجد ظهر بشكل جيد مع الفريق، وبدأ في تطوير بعض الأشياء الخاصة بالجانب الفني وتنفيذ تعليمات رينيه فايلر المدير الفني.

وأكد السولية أن فايلر منذ وصوله إلى النادي ومن أول يوم كانت تعليماته واضحة، وطالب جميع اللاعبين بالالتزام بالجانب الدفاعي والهجومي في نفس الوقت، وأنه بصفة شخصية بدأ التركيز للعمل على تطوير بعض الجوانب الفنية، خاصة في الشق الهجومي.