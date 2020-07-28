محمد الشناوي يهنئ إدارة وجماهير الأهلي بعد تطوير قناة النادي

وجه محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى مجلس إدارة النادي والقائمين على قناة النادي وجماهير الأهلي بشكل عام، على الشكل المبهر الذي ظهرت عليه قناة النادي اليوم، بعد أعمال التطوير التي شهدتها في الأيام الماضية وظهورها في ثوب جديد.

وقال الشناوي، خلال ظهوره مساء اليوم في برنامج «البيت

الكبير» الذي يذاع على قناة النادي: «اعتدنا من مجلس إدارة الأهلي على تلبية كل شيء يسعد جماهيره وكل من ينتمي إليه.

النادي الأهلي بمجلس إدارته يحاول أن يصنع كل شيء لجماهيره، ولا يتوانى في أي شيء يخدم النادي».

وأشار حارس الأهلي إلى أن

فترة الثلاثة أشهر، التي شهدت توقف النشاط، كانت صعبة على اللاعبين بسبب طولها، وأن جميع اللاعبين أخذوا جميع الاحتياطات، مع تنفيذ برنامج تدريبي محدد، وبعد العودة هناك حالة التزام تام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية ووعي تام بين اللاعبين.

وتطرق الحارس الدولي إلى الحديث عن تجديد عقده مع الفريق، وأكد أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، تحدث معه ولم يستغرق التوقيع 20 دقيقة، وأن الأمور كانت محسومة بالنسبة له.