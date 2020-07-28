رياضة | تشيلسي يقترب من هافيرتز بـ80 مليون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقترب من هافيرتز بـ80 مليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي تشيلسي في التعاقد مع لاعب خط وسط فريق باير ليفركوزن الألماني كاي هافيرتز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو:" أن تشيلسي بدأ بالفعل مفاوضات مع الدولي الألماني، لتحديد مطالب اللاعب لإتمام الصفقة".

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وأضاف:" ويرغب تشيلسي في دفع 80 مليون يورو، بجانب الاضافات، وذلك من أجل التوقيع، وقد تم الإتفاق مع اللاعب على الشوط الشخصية".

واوضحت عدة تقارير:" أن هافيرتز سيوقع على عقد مع تشيلسي لمدة 5 مواسم، في حين سيحصل على راتب قدره 9 ملايين يورو سنوياً".

ويلعب هافيرتز مع الفريق الأول لليفركوزن منذ عام 2016، وخاض مع الفريق 148 مباراة وسجل 45 هدفاً وصنع 31، وينتهي عقده في صيف 2022.