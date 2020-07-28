رياضة | فايلر: المستوي الفني جيد وتأكدت من عظمة الأهلي وجماهيره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر: المستوي الفني جيد وتأكدت من عظمة الأهلي وجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه التام على مستوى الفريق منذ توليه المسئولية الفنية.

وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك تقصير ولكن الإيجابيات بالنسبة لي أكثر من السلبيات، وسيكون هناك تطور أكثر فور العودة للمباريات".

وتابع: "راضٍ عن مستوي الأهلي بنسبة ٧٥%، والـ ٢٥% المتبقية ستتحقق بعد عودة الدوري، وسأبذل أقصى جهد للوصول بالمستوى إلى أفضلية أكثر".

واختتم: "الفكرة اللي كانت في دماغي اتاكدت منها بعد ما رجعت مصر وهي ان جمهور الاهلي عظيم والنادي الأهلي عظيم".