رياضة | فايلر: مستوى الكرة المصرية ومميز وترشيحي للأهلي أسعدني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر: مستوى الكرة المصرية ومميز وترشيحي للأهلي أسعدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لقناة النادي، عن مفاوضات القلعة الحمراء معه قبل توليه تدريب الفريق.

وقال فايلر: "كنت فخور اني واحد من المرشحين لتدريب الأهلي، وقتها لم اتردد كتيراً في أن اوافق، وكنت متحمس لكي أدرب الاهلي لأنه احد اكبر الفرق في أفريقيا".

وأوضح: "كرة القدم المصرية مستواها عالي ويوجد لاعبين مهاريين بشكل كبير، ولكن النقطة السلبية في الكرة المصرية هي التحرك من غير الكرة".

وأتم: "كرة القدم الحديثة هي أن تجد لاعب استحوذ على الكرة 5 دقائق في المباراة، وباقي المباراة يتحرك لكي يساعد زملائه لكي يفوز الفريق".