رياضة | الشناوي يتمني خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنظام القديم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشناوي يتمني خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنظام القديم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين أفضل بكثير من خوض الدور ذاته من مباراة واحدة.

الشناوي قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية قناة الأهلي :"خوض نصف نهائي دوري أبطال من مباراتين أفضل بكثير من مباراة واحدة".

وأضاف :"حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية فإن الإمر يكون بين يديك من أجل التعويض على ملعبك".

وتابع :"خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة أمر صعب، ومن الأفضل أن تقام على النظام القديم".