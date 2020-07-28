رياضة | كارتيرون: مضطرون لاستكمال الدوري.. وكل الشكر لمرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون: مضطرون لاستكمال الدوري.. وكل الشكر لمرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على إتاحة الفرصة له لتوضيح رأيه في استكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

أضاف كارتيرون خلال مؤتمر رئيس الزمالك بعد التصويت على الجمعية العمومية: "أنا مثل كل مدربي الدوري.. لا نريد عودة البطولة للأسباب المعروفة للجميع حيث لا فائدة رياضية من عودة النشاط.. والموسم سيكون مضغوطا والظروف ستكون صعبة على كل الفرق.. لهذه الأسباب كنت أريد عدم عودة الدوري وبدء موسم جديد".

كما أشار كارتيرون إلى أن الفريق مضطر إلى أن يلعب مسابقة الدوري حتى لا يتعرض النادي لعقوبات موضحا أنه سيستغل المباريات لتكون أفضل تجهيز لبطولة أفريقيا ومنح الفرصة للناشئين.