رياضة | تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على صفقات القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على صفقات القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يملك إكتفاء ذاتي فى مركز وسط الملعب، مشددا على أنه من أهم المراكز داخل أى فريق فى العالم.

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وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي يملك بدائل عديدة فى مركز لاعب الوسط المدافع وعلى رأسهم عمرو السولية وأليو ديانج، ويلعبان بشكل مميز للغاية لأن بينهما تجانس كبير".

وأضاف: "الزمالك ليس لديه سوي طارق حامد، لأن محمد حسن بعيد عن مستواه ومحمود عبدالعزيز مصاب، وفرجاني ساسي لا يقوم بأدوار دفاعية فى معظم أوقات المباراة".