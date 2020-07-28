شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تقطع البث المباشر على مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت قناة نادي الزمالك بقطع البث المباشر لكلمة مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، مع أعضاء الجمعية العمومية.

وتسبب حديث مرتضى منصور عن أزمته مع شركة إعلام المصريين المساهمة في تأسيس القناة، إلى قطع البث عليه، في الوقت الذي أكد خلاله أحمد جمال مقدم برنامج «زملكاوي» حدوث قطع في التيار الكهربائي داخل الصالة المغطاة بالنادي وهو ما تسبب في قطع البث.

ومع عودة الصورة من جديد وتناول مرتضى الحديث ذاته عن أزمة قناة الزمالك مع شركة إعلام المصريين تم قطع البث على حديثه مجدداً.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور قد أشار إلى أن أزمته مع إعلام المصريين تكمن في فرضها اثنين من موظفيها على بعض القضايا التي تخص القناة.