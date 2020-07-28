22052 عضوا بـ«عمومية الزمالك» يوافقون على الميزانية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، عن حضور نحو 29 ألفا و749 عضوا ممن لهم حق التصويت، قاموا بالتسجيل في العمومية وتم الاتفاق على الميزانية الخاصة بالنادي..
كما أعلنت اللجنة عن وجود نحو 736 صوتا باطلا بينما الأصوات الصحيحة 29 ألفا و13 صوتا.. بينما يبلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو 22 ألفا و52 صوتا هم الموافقون على الجمعية العمومية والحساب الختامي.. بينما جاء نحو 6961 صوتا رافضين للجمعية العمومية.
وبناء على هذه الأرقام فقد تم تفويض مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في مناقشة كل بنود جدول الأعمال ما عدا الميزانية.
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