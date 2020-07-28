شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مثير من مرتضى منصور بشأن قناة الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يحترم شركة إعلام المصريين التي ساهمت في تأسيس القناة الرسمية للنادي الأبيض، مشيراً إلى أنها شركة وطنية محترمة.

وأضاف مرتضى منصور، خلال حديثه للجمعية العمومية لنادي الزمالك: «أزمتنا مع إعلام المصريين تكمن في فرض اثنين من موظفي الشركة علينا في القناة».

وتابع: «إعلام المصريين يرفض أن نتحدث في برامج قناة الزمالك عن الأهلي وعن الإعلامي أحمد شوبير، ولكن حديثنا عنهما هو رد فعل طبيعي بناء على زجهما باسم النادي في بعض القضايا».

وقام مرتضى بالحصول على موافقة الأغلبية من أعضاء الجميعة العمومية على تفويض مجلس إدارة الزمالك في اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لعقد القناة مع شركة إعلام المصريين.