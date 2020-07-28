شكرا لقرائتكم رسميًا.. إعلان النتيجة النهائية لعمومية الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للزمالك عن نتائج الجمعية التى انعقدت أمس واليوم. وكشفت اللجنة عن حضور نحو ٢٩ الفا و٧٤٩ عضوا ممن لهم حق التصويت. وجاءت النتيجة بـ 22 ألفا و52 صوتا موافقون على الجمعية العمومية والحساب الختامي، بينما جاء نحو 6961 صوتا رافضين للجمعية العمومية. Advertisements بينما كشفت اللجنة عن وجود نحو ٧٣٦ صوتا باطلا بينما الأصوات الصحيحة 29 ألفا و13 صوتا. وبالتالى وبناءا على تلك النتيجة قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور في مناقشة كل بنود جدول الأعمال ما عدا الميزانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إعلان النتيجة النهائية لعمومية الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.